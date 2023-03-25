Вийшов з дому та зник: у Львові другу добу шукають відомого дитячого лікаря Ігоря Гайдука
У п'ятницю, 24 березня, відомий дитячий лікар Львова Ігор Гайдук зник. Відомо, що чоловік вийшов вранці з дому і досі не повернувся.
За інформацією пошукової організації SARVA, 69-річний Ігор Гайдук вийшов з дому близько 09:00 ранку п'ятниці. Місце знаходження лікаря не можуть знайти вже другу добу.
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Опис зниклого
Рідні Гайдука кажуть, що у день зникнення він був одягнений у фіолетову подовжену куртку, сині джинси або вельветові бежеві штани. У лікаря Ігоря Гайдука худорлява тілобудова та чорне з сивиною волосся. Окрім того, є особлива прикмета – шрами на колінах, внаслідок операції.
Усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування чоловіка, просять зателефонувати за номером 0800310911 або 102.
Родичі Гайдука написали заяву до поліції, окрім того, до пошуків чоловіка залучені волонтери з організації SARVA.
Довідково. Ігор Гайдук – відомий педіатр та інфекціоніст. У сфері медицини Гайдук працює понад сорок років. Закінчив з відзнакою Львівський медичний інститут у 1977 році, працював у Львівській обласній інфекційній лікарні, 33 роки завідував діагностичним відділом, кандидат медичних наук, автор багатьох публікацій.
Ігор Гайдук – засновник медичного центру "Гайдук педіатрія".
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