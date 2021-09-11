Ляпас Макрону: чоловік, який вдарив президента Франції по обличчю, вийшов з в'язниці
11 вересня 2021 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:France Bleu
Деміана Тарела, який дав ляпаса Еммануелю Макрону, звільнили з в'язниці у місті Валенс. Француз перебував за ґратами протягом трьох місяців.
Чоловік покинув територію виправної установи 11 вересня. Його відправили додому близько 7 ранку, за дві години до запланованого часу.
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Даміана Тарела відпустили швидше, щоб уникнути зібрання його родичів і прихильників, які могли прийти до в'язниці та вітати свого героя.
- Таким чином влада змогла уникнути розповсюдження інформації, фото та відео по телебаченню та у соціальних мережах.
Варто зазначити, що француза судили до 18 місяців, але за ґратами він мав провести лише 4 місяці. Однак відпустили чоловіка після 3 місяців ув'язнення.Зверніть увагу! Ще у червня Еммануель Макрон закликав не перебільшувати значущість інциденту. З його слів, цей випадок був одиничним і він не повинен відвертати від справді важливих проблем.
Що відомо про чоловіка, який дав ляпас Макрону
- Даміан Тарел є прихильником середньовічних боїв. Він створив асоціацію європейських історичних бойових мистецтв.
- Під час зухвалого нападу на французького президента чоловік викрикнув відоме гасло ультраправих: "геть Макронізм".
- Один з товаришів зловмисника, якого також затримали, розповів журналістам, що був шокований вчинком свого друга.