Ляпас Макрону: чоловік, який вдарив президента Франції по обличчю, вийшов з в'язниці

Деміана Тарела, який дав ляпаса Еммануелю Макрону, звільнили з в'язниці у місті Валенс. Француз перебував за ґратами протягом трьох місяців.

Чоловік покинув територію виправної установи 11 вересня. Його відправили додому близько 7 ранку, за дві години до запланованого часу.

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Даміана Тарела відпустили швидше, щоб уникнути зібрання його родичів і прихильників, які могли прийти до в'язниці та вітати свого героя.

Таким чином влада змогла уникнути розповсюдження інформації, фото та відео по телебаченню та у соціальних мережах.

Варто зазначити, що француза судили до 18 місяців, але за ґратами він мав провести лише 4 місяці. Однак відпустили чоловіка після 3 місяців ув'язнення.

Що відомо про чоловіка, який дав ляпас Макрону

Даміан Тарел є прихильником середньовічних боїв. Він створив асоціацію європейських історичних бойових мистецтв.

Під час зухвалого нападу на французького президента чоловік викрикнув відоме гасло ультраправих: "геть Макронізм".

Один з товаришів зловмисника, якого також затримали, розповів журналістам, що був шокований вчинком свого друга.

Ще у червня Еммануель Макрон закликав не перебільшувати значущість інциденту. З його слів, цей випадок був одиничним і він не повинен відвертати від справді важливих проблем.