За 4 дні війни в Україні загинуло понад десяток дітей
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про втрати за чотири дні війни, яку Росія почала проти України. Зокрема він розповів про загибель понад десятка дітей.
Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це трапилось 27 лютого.
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За 4 дні війти загинули понад десяток дітей
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив про загибель дітей, яких окупанти також вбивають.
Четверта доба… цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося,
– сказав Віктор Ляшко.
Додав, що це результати того, що творить російська армія, яку не можна назвати армією.
"Оскільки по медиках, по дітях, по школах, по дитячих садках стріляє не армія – стріляють терористи. І я ще раз заявляю: це не армія – це терористи", – пояснив міністр.
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