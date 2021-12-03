Ляшко анонсував вихід низки областей з червоної зони: коли це станеться

3 грудня 2021 , 12:53
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Джерело:

"РБК-Україна"

Віктор Ляшко заявив, що станом на 3 грудня вісім областей України готові до виходу з червоної зони. За його словами, МОЗ вже подало прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що засідання, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться наступного тижня. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у кулуарах Ради.

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Щодо областей, які можуть вийти з червоної зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту,
– сказав Віктор Ляшко.

Червона зона в Україні

Станом на 3 грудня 2021 року в Україні у червоній зоні перебуває Київ і 18 областей, а саме:

  • Херсонська;
  • Одеська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;
  • Львівська;
  • Волинська;
  • Черкаська;
  • Вінницька.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Ситуація з COVID-19 в Україні

  • захворіли – 3 477 649 людей;
  • одужали – 3 018 620 громадян;
  • померли – 87 566 пацієнтів.
Автор: Олег Васьків