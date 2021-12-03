Ляшко анонсував вихід низки областей з червоної зони: коли це станеться

Віктор Ляшко заявив, що станом на 3 грудня вісім областей України готові до виходу з червоної зони. За його словами, МОЗ вже подало прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що засідання, на якому розглядатимуть це питання, відбудеться наступного тижня. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у кулуарах Ради.

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Щодо областей, які можуть вийти з червоної зони. МОЗ подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС. Потенційно готові вже 8 областей, завтра очікуємо ще дев'яту,

– сказав Віктор Ляшко.

Червона зона в Україні

Станом на 3 грудня 2021 року в Україні у червоній зоні перебуває Київ і 18 областей, а саме:

Херсонська;

Одеська;

Запорізька;

Донецька;

Дніпропетровська;

Сумська;

Миколаївська;

Рівненська;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Львівська;

Волинська;

Черкаська;

Вінницька.

Ситуація з COVID-19 в Україні

захворіли – 3 477 649 людей;

одужали – 3 018 620 громадян;

померли – 87 566 пацієнтів.