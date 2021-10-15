Ляшко назвав єдиний варіант далеких поїздок для невакцинованих

З 21 жовтня діятимуть нові правила для міжобласних поїздок. Вакциновані українці можуть подорожувати без перешкод. Ті, які не імунізувались, можуть користуватись автобусом, потягом та літаком лише, якщо у них буде негативний ПЛР-тест.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він пояснив, що міжобласні перевезення з 21 жовтня будуть доступні для тих, хто має міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат.

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Зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин,

– пояснив вихід для тих, хто не має вакцинації, Ляшко.

Зазначимо, що раніше про нові правила перевезень розповіли в Укрзалізниці. З 21 жовтня провідники перевіряють наявність сертифікату або ПЛР-тесту. Це стосується лише міжобласних маршрутів, для приміських все залишається незмінним.

Для неповнолітніх пасажирів ці правила не діють

У жовтій зоні буде достатньо лише "жовтого" сертифікату – з одним щепленням, у червоній зоні необхідно пройти повний курс вакцинації.

Для неповнолітніх пасажирів таких документів не вимагатимуть.

Також за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть представники поліції. Вони звертатимуть увагу на дотримання маскового режиму і нових правил перевезення пасажирів.

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