В Україні змінили карантин: Ляшко розповів, коли офіційно нові правила набудуть чинності

Віктор Ляшко заявив, що в Україні невдовзі почнуть діяти нові правила адаптивного карантину. За його словами, в основному мовиться про зміни для жовтої зони.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що обмеження набудуть чинності з 6 грудня – бізнес зобов'яжуть перевіряти документи про вакцинацію. Про це він повідомив під час брифінгу 30 листопада.

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Найбільше змін у правилах карантину стосується жовтого рівня епідемічної небезпеки,

– сказав глава МОЗ.

Детальніше про нові обмеження

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.



В Україні змінили правила червоної зони / МОЗ



В Україні змінили правила жовтої зони / МОЗ

Ситуація з COVID-19 в Україні: коротко

захворла – 3 438 381 особа;

одужали – 2 946 032 людини;

померли – 85 975 пацієнтів.