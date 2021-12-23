Україна може виготовляти вакцини за патентами Pfizer і Merck, – Ляшко

23 грудня 2021 , 11:14
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Джерело:

Факти

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що у наступному році Україна може виготовляти ліки та вакцини проти COVID-19 самостійно, за патентами американців.

Ми уже в списку потенційних країн

Очільник МОЗ розповів, що Україна зверталася з такою пропозицією до виробників. Наразі ми є у шорт-листі американських компаній Pfizer і Merck.

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Україна є шорт-листі і Pfizer, і Merck, як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни, 
– розповів Віктор Ляшко.

Чи достатньо можливостей в Україні

Віктор Ляшко наголосив, що у нас є необхідні потужності для виготовлення ліків і вакцин. Крім того, Україна зарекомендувала себе як надійного партнера.

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Автор: Анастасія Лукашевська