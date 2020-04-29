Ресторан Тищенка "Велюр" замурували: фото, відео

Колишній нардеп від "Радикальної партії" Олег Ляшко показово заблокував ресторан "Велюр", що належить "слузі народу" Миколі Тищенку. Політик разом з групою людей заклали вхід у будівлю піноблоками і залили будівельною піною.

Відео з відповідною акцією протесту Олег Ляшко виклав на своїй фейсбук-сторінці, а також прокоментував, що карантин має бути для всіх.

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Зокрема, на відео, яке виклав Ляшко, група молодиків замурували вхід у будівлю скандального ресторану "Велюр". Також на імпровізованій "стіні" та на вікнах приміщення з'явилися надписи "карантин один для всіх", "Зе карантін".

Екснардеп наголосив, що мільйони людей через карантин втратили роботу, натомість "слуги народу" ходять в дорогі ресторани.

"Фермери не можуть продати за 3 копійки огірки і прогодувати сім'ю, а ці сволоти, які називають себе "слугами", жирують, тому що вважають українців "лохами". Вони (нардепи – 24 канал) думають, що їм можна. Всі повинні сидіти на карантині, голодувати, тому що в людей немає грошей. Натомість вони повідкривали собі гламурні дорогі ресторани, і жирують, – наголосив Ляшко.

Згодом на місце події прибули правоохоронці. За словами журналістки 24 каналу, найімовірніше, учасники акції протесту мають сплатити штраф за псування майна.

Надписи на будівлі ресторану "Велюр" / Фото 24 канал (Анна Брикова)

Що відомо про скандал з рестораном "Велюр" Тищенка:

Журналісти Bihus.info опублікувало розслідування, де показали, як попри карантин до ресторану "Велюр" нардепа від "Слуги Народу" Миколи Тищенка приходять VIP-гості.

Серед відвідувачів зафіксували народного депутата Антона Яценка, депутата від "Слуги Народу" Олександра Кабанова — останній зустрічався в ресторані з Віталієм Кисілем з компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова. Також до закладу приїздив помічник депутата від "Слуги Народу" Олександра Мережка Павло Куфтирєв (його бачили упродовж трьох днів), який, зокрема, є ще главою федерації шахів Києва.

Поліція перевірила інформацію про те, що ресторан "Велюр" приймає відвідувачів. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що правоохоронці прибули до закладу "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.

Сам Тищенко зазначив, що "Велюр" працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі. Згодом нардеп змінив свою позицію щодо карантину і виступив за відкриття ринків, невеликих кафе, кондитерських і ресторанів. Він зазначив, що правила повинні бути одні для всіх, водночас необхідним є і контроль влади. На цьому тлі він у інстаграмі звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля.

Дивіться відео 24 каналу: ресторан Миколи Тищенка заблокували