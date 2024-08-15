Вогонь охопив тисячі квадратних метрів: у Підмосков'ї горить завод, на якому виготовляли ЗРК

У Московській області сталася масштабна пожежа. Наразі вогонь охопив близько 3,5 тисячі квадратних метрів на території заводу.

Як пишуть у мережі, пожежа спалахнула на території Ухтомського заводу у підмосковних Люберцях. Наразі росіяни намагаються приборкати вогонь, і навіть залучили до ліквідації пожежі авіацію.

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У Підмосков'ї горить завод, на якому виготовляли ЗРК "Бук" і С-300

У четвер, 15 серпня, в Люберцях Московської області спалахнула масштабна пожежа. Російська влада стверджує, що горить склад із декораціями, а усередині заводу знаходяться шість балонів із вуглекислотою. Російські пропагандисти переконують, що зараз завод не працює, а його приміщення здаються в оренду приватним фірмам.

У будівлі на вулиці 65 років Перемоги загорілося приміщення в компанії "Структура Арт", яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів,

– офіційно мовиться у повідомленнях прокремлівських ЗМІ.

Пожежа на заводі в Люберцях: дивіться відео

Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" пише, що раніше на території Ухтомського заводу виготовляли сільськогосподарську і військову техніку. Зокрема – ЗРК "Бук", "Панцир" і С-300.

Горить завод, на якому виготовляли ЗРК: дивіться відео

Спочатку у мережі писали, що вогонь охопив близько 1000 квадратних метрів, однак вогонь дуже швидко поширився. Нині площа пожежі сягає 3500 квадратних метрів. До її ліквідації вже залучили вертольоти Ка-32 та Мі-26.

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Пожежа у Московській області: дивіться відео

Стовп диму від пожежі у Люберцях видно за сотні метрів.

Пожежа на заводі у Підмосков'ї – більше у галереї

Раніше в РНБО попереджали, що Росія може влаштувати провокацію з жертвами, як це було у "Крокус Сіті Хол". На такий крок ворог може піти, щоб дискредитувати Україну. Російські пропагандисти вже повідомили про посилення заходів безпеки в Москві "через небезпеку теракту".