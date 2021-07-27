Любила сучасне вбрання: в Індії родина вбила дівчинку через джинси

27 липня 2021 , 17:19
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Джерело:

BBC

Юну жительку Індії Неху Пасван родичі забили палицями до смерті через зовнішній вигляд. Причиною моторошної розправи стало бажання дівчини носити джинси.

Злочин стався у селищі Савреджи Харг. Мама дівчини – Шакунтала Пасван – розповіла, що дідусь і бабуся забороняли її доньці носити джинси. Водночас Неха проявила силу характеру. 

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Неха сказала, що джинси створені для того, щоб їх носити. І сказала, що вона носитиме їх,
– розповіла мама вбитої. 

Тоді родичі накинулися на дівчину з палицями. У певний момент Неха знепритомніла. Нападники погодилися, щоб дівчину госпіталізували, однак не дозволили матері супроводжувати доньку. 

"Я попросила інших своїх родичів, щоб вони пішли шукати Неху в районну лікарню. Але знайти її їм не вдалося", – поділилася Шакунтала Пасван.

Наступного дня жінці повідомили, що тіло дівчини висить на мосту через річку Гандак. 

За словами Шакунтали Пасван, у її доньки часто були конфлікти з родичами через зовнішній одяг. Дівчина любила сучасний одяг. 

Реакція правоохоронців

  • Місцева поліція відкрила кримінальне провадження. 
  • Серед фігурантів – родичі Нехи. Зокрема, бабуся та дідусь, дядько, тітка, двоюрідні брати та сестри.
  • Наразі заарештували 4 людей. 
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Автор: Мар'яна Бекало