"Любитиму понад усе": у Бразилії модель одружилася із собою й збирається у медовий місяць

У Бразилії модель спідньої білизни Кріс Галера одружилася із собою. Такий крок вона пояснила тим, що збирається "завжди бути із собою та любити себе понад усе".

Кріс зізналася, що після весілля натрапила на шквал критики, але були й ті, хто висловив бажання повторити вчинок жінки.

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Як минуло весілля моделі

Наречена зауважила, що сама робила макіяж та зачіску. Перехожі дивувалися, де її наречений, але жінку це не зупинило.

Мені не було соромно, я рішуче пішла до церкви. Багатьом людям це сподобалося і було цікаво. Вони думають, що я жартую, але я насправді вийшла за себе заміж! І деякі жінки сказали, що вони зроблять те саме,

– сказала Галера.

Для сольної церемонії Галера одягла білу сукню та за традицією кинула букет квітів.



Щаслива наречена / Фото New York Post

Наречена зізналася собі у любові

Жінка зазначила, що ніколи не розлучиться із собою та пообіцяла любити себе понад усе.

Якщо з'явиться нове кохання, я захочу пережити цей досвід. Я поставлю людину на друге місце, спочатку це завжди буду я. Найбільш веселим було почуття задоволення і гордості за те, що я одружився із собою,

– додала наречена.

У листопаді вона навіть збирається у медовий місяць. Вона планує завітати відвідати Париж і Лондон.



Жінка планує медовий місяць / Фото New York Post