Виступав проти вирубки дерев: ветерану та активісту Любомиру Дмитришину обрали запобіжний захід

Правоохоронці вручили Любомиру Дмитришину підозру за статтею про хуліганство. Голосіївський районний суд обрав громадському активісту запобіжний захід.

Ветеран буде перебувати під домашнім арештом. Про це повідомило Суспільне.

Що відомо про рішення суду?

Учасник протестів проти вирубки дерев на Теремках у Києві Любомир Дмитришин отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Він зобов'язаний не покидати столиці та повідомляти про своє місцеперебування.

Сторона обвинувачення просила для Дмитришина цілодобовий домашній арешт. Суд частково задовольнив клопотання та визначив домашній арешт з 00:00 до 05:00.

Адвокат просив не застосовувати запобіжного заходу та просив віддати активіста на поруки, проте суд відмовив. Сторона захисту повідомила, що подаватиме апеляцію.

Дмитришин після засідання сказав, що вважає рішення суду непропорційним, а підозру – надуманою. Чоловік стверджує, що прийшов на Теремки підтримати місцевих жителів, бо там живуть його родичі.

Я закликав зупинити будівельні роботи на Теремках та провести належну комунікацію з громадою,

– заявив підозрюваний.

Він додав, що бачить у справі "ознаки політичного переслідування". Активіст зазначив, що не може прокоментувати відео, яке опублікували правоохоронці, бо поліція конфіскувала його засоби зв'язку.

Що відомо про справу Любомира Дмитришина?

Любомир Дмитришин має статус ветерана. Він воював на Лиманському напрямку. Після отримання поранення був звільнений з військової служби.

Слідчі повідомляли, що вручили чоловіку підозру за частиною 3 статті 296 ККУ, у якій йдеться про хуліганство та неповагу до громадського порядку, пов'язане з опором представникові влади. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

У юридичній компанії "Міллер" заявили, що правоохоронці провели обшук та затримали Дмитришина. Юристи стверджують, що під час затримання активісту не роз'яснили причин таких дій.

Також, за їхніми словами, під час обшуку до ветерана безпідставно застосували фізичну силу. Окрім того, під час обшуку поліцейські вилучили техніку, що належала дружині активіста, яка не була причетна до акцій протесту.

Нагадаємо, що 27 вересня в Теремківському парку виник конфлікт між місцевими жителями та правоохоронцями через плани побудови тепломагістралі через зелену зону. Учасники акції виступали проти вирубки дерев і пропонували альтернативний маршрут. Під час сутички постраждала одна з учасниць протесту, Уляна Джурляк.