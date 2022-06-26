Людей катують струмом, б’ють, ув’язнюють: як окупанти знущаються з жителів Енергодара

Російські окупанти в Енергодарі буквально знущаються з місцевих мешканців. Часто вони викрадають людей, вибивають з них абсурдні "зізнання" та вимагають за них викуп.

Про це розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов. Мер наголосив, що зараз в полоні окупантів перебувають сотні людей.

Зауважте Власник сонячної станції на Запоріжжі спростував крадіжку обладнання: що ж трапилось

Окупанти катують людей

Дмитро Орлов повідомив, що серед тих, хто перебуває у полоні російських окупантів є працівники Запорізької АЕС. Мер Енергодара розповів, що людей утримують в полоні тижнями, а то й місяцями. До викрадених людей росіяни застосовують тортури, зокрема б'ють та катують струмом.

Російські окупанти вибивають "зізнання" з викрадених людей, вимагаючи свідчень про "протиправну діяльність". Мова йде зокрема про участь у самообороні Енергодара.

Однак окупантам абсолютно байдуже на позицію викрадених ними людей. Дмитро Орлов зазначив, що без втрат вийти з полону неможливо. У перші тижні росіяни викрадали лише чоловіків, однак зараз викрадають і жінок.

Також часто трапляються випадки викрадення людей заради грошей. Росіяни вимагають родичів полонених заплатити викуп, однак часто вони просто вимагають колосальні суми.

Стандартна "такса" окупантів по району за звільнення ув’язненої під будь-яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або їхнім родичам, –

розповів Орлов.

За останні два дні ситуація в Енергодарі погіршилася. Дмитро Орлов розповів, що щодня надходять повідомлення про 2 – 3 випадки викрадення людей.

"Русскій мір" зовсім не відповідає тій картинці, яку малюють окупанти на своїх телевізійних та телеграм-каналах. Вони принесли в місто енергетиків тільки катування і суцільний терор", – наголосив Орлов.

Окупанти розгромили дім вчительки української мови

У селі Велика Білозерка російські окупанти уночі російські окупанти увірвалися в дім до вчительки української мови Ніни Копченко та підприємця Олега Копченка. Дочка повідомила, що батька серйозно побили – в квартирі було багато крові.

Потім окупанти провели обшуки в будинку, а після цього вивезли Ніну та Олега Копченків у невідомому напрямку. Є дані про те, що їх можуть утримувати в Енергодарі.

Також окупанти викрали та вивезли в невідомому напрямку педіатра місцевої районної лікарні Олену Гур’єву та терапевта Володимира Мацька. Де вони перебувають – також невідомо.

Радимо переглянути – наслідки ракетного удару по Києву: дивіться відео