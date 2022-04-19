Людей розривало на частини: порахувати загиблих цивільних на Луганщині поки неможливо

У Луганській області неможливо порахувати кількість жертв внаслідок російського вторгнення та постійних обстрілів, які завдавали окупанти.

Про це під час брифінгу заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.

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В області складна і жахлива ситуація

Наприклад, в Попасній і Рубіжному , де бої йдуть всередині міст, люди у дворах хоронять сусідів, знайомих чи рідних. Є статистика, що загинуло 200 людей. Але їх значно більше,

– сказав Гайдай.

За його словами, лише внаслідок одного обстрілу по Лисичанську загинули 10 людей. Їх розірвало на частини.

Ми збирали їх (тіла – ред.) два дні, бо обстріли не припинялись. У Гірському теж жахлива ситуація,

– додав очільник ОВА.

У всіх населених пунктах біля Гірського обстріли з першого дня війни не припиняються ні на день. Тіла людей, які загинули, лежать на вулицях, бо їх неможливо ні забрати, ні порахувати.

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