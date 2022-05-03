Людей "врятувало кладовище": росіяни обстріляли Врубівку біля Попасної, дивом обійшося без жертв

Окупанти продовжують тероризувати Донбас, де наносять часті артудари та обстрілюють населені пункти з неба. Так 3 травня обстріляли Врубівку. Дивом вдалося уникнути жертв.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав наслідки обстріли населеного пункту Врубівки, який розташований поблизу Попасної.

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Гайдай повідомив, що 3 травня російські окупанти розстріляли селище Врубівка з артилерійської зброї. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано 2 житлових будинки. У них і досі жили люди, які чудом врятувалися від смерті.

Зруйновані два будинки. Попередньо - без жертв. За нашою інформацією, під час обстрілу люди в Поминальний день вирішили відвідати кладовище. Це їх і врятувало,

– розповів Сергій Гайдай.

Окупанти обстріляли Врубівку / Фото Сергій Гайдай

За українською традицією, на другий тиждень після Великодні українці відвідують померлих родичів та близьких – цей день називається Поминальним. Люди, які дотримувалися традицій та пішли на кладовище, врятувалися від смерті від російських снарядів.

Окупанти обстріляли Врубівку / Фото Сергій Гайдай

Обстріли Луганщини не припиняються

Сергій Гайдай розповів, що Ворог продовжує посилювати обстрілювання Луганщини. Також авіанальоти стали настільки масивними, що водночас їх здійснюють одразу 7 літаків.

Посадовець пояснює інтенсивне обстрілювання тим, що росіяни нічого не можуть зробити в наземних операціях. Відтак, єдине, що їм залишається – "утюжити" й усе рівняти із землею.

Евакуація в Луганській області

На території Луганщини триває евакуація цивільного населення. При цьому російські окупанти постійно зривають роботу зелених коридорів – обстрілюють не тільки міста та села, але і автобуси, які перевозять мирних мешканців.

Наразі вже стало значно важче евакуювати цивільних жителів регіону. Зокрема, важка ситуація через обстріли в районі Попасної. Там російські війська "прострілюють" уже абсолютно всю територію.

Так 30 квітня російські загарбники обстріляли евакуаційні автобуси в Попасній. З водіями, які везли людей, втратили зв'язок. По транспорту, який перевозив місцевих, гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Один з автобусів – волонтерський, за словами Гайдая, розстріляли в Попасній. Він залишився на місці події. Інший автобус, шкільний, продовжив рух попри небезпечну ситуацію.

Водія волонтерського евакуаційного автобуса окупанти взяли в полон. Його змусили працювати на російську пропаганду, яка стверджує, що українська влада взагалі не займається евакуацією мирного населення.

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