Людей "врятувало кладовище": росіяни обстріляли Врубівку біля Попасної, дивом обійшося без жертв
Джерело:Сергій Гайдай
Окупанти продовжують тероризувати Донбас, де наносять часті артудари та обстрілюють населені пункти з неба. Так 3 травня обстріляли Врубівку. Дивом вдалося уникнути жертв.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав наслідки обстріли населеного пункту Врубівки, який розташований поблизу Попасної.
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Гайдай повідомив, що 3 травня російські окупанти розстріляли селище Врубівка з артилерійської зброї. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано 2 житлових будинки. У них і досі жили люди, які чудом врятувалися від смерті.
Зруйновані два будинки. Попередньо - без жертв. За нашою інформацією, під час обстрілу люди в Поминальний день вирішили відвідати кладовище. Це їх і врятувало,
– розповів Сергій Гайдай.
Окупанти обстріляли Врубівку / Фото Сергій Гайдай
За українською традицією, на другий тиждень після Великодні українці відвідують померлих родичів та близьких – цей день називається Поминальним. Люди, які дотримувалися традицій та пішли на кладовище, врятувалися від смерті від російських снарядів.
Обстріли Луганщини не припиняються
Сергій Гайдай розповів, що Ворог продовжує посилювати обстрілювання Луганщини. Також авіанальоти стали настільки масивними, що водночас їх здійснюють одразу 7 літаків.
Посадовець пояснює інтенсивне обстрілювання тим, що росіяни нічого не можуть зробити в наземних операціях. Відтак, єдине, що їм залишається – "утюжити" й усе рівняти із землею.
Евакуація в Луганській області
На території Луганщини триває евакуація цивільного населення. При цьому російські окупанти постійно зривають роботу зелених коридорів – обстрілюють не тільки міста та села, але і автобуси, які перевозять мирних мешканців.
Наразі вже стало значно важче евакуювати цивільних жителів регіону. Зокрема, важка ситуація через обстріли в районі Попасної. Там російські війська "прострілюють" уже абсолютно всю територію.
Так 30 квітня російські загарбники обстріляли евакуаційні автобуси в Попасній. З водіями, які везли людей, втратили зв'язок. По транспорту, який перевозив місцевих, гатили з гранатометів та стрілецької зброї.
Один з автобусів – волонтерський, за словами Гайдая, розстріляли в Попасній. Він залишився на місці події. Інший автобус, шкільний, продовжив рух попри небезпечну ситуацію.
Водія волонтерського евакуаційного автобуса окупанти взяли в полон. Його змусили працювати на російську пропаганду, яка стверджує, що українська влада взагалі не займається евакуацією мирного населення.
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