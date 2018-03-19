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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ

Людей прийшло стільки, скільки планували заздалегідь, – Чубаров про незаконні вибори в Криму

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В неділю, 18 березня, в анексованому Криму незаконно проводились вибори президента Росії. За результатами підрахунку перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Проте вибори в анексованому Криму були незаконними, зазначив у прямому ефірі 24 Каналу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Ті, хто слідкував за виборами в українському Криму, могли помітити, що у багатьох ЗМІ та соцмережах фіксувалася низька явка людей, які голосували на незаконних виборах. Зрозуміло, що результати, які демонструються окупаційною владою, будуть такими, які вони запланували заздалегідь", – наголосив Чубаров.

90 % кримських татар не прийшли на виборчі дільниці, відмовившись брати участь у цьому злочині.

За його словами, кожна людина, яка працює у бюджетній організації була під особистим контролем. Російські окупанти взяли під особливу опіку духовних осіб та організацій погрожуючи тим, що якщо їхні віруючі не прийдуть на вибори, то їх змістять з цих посад. Думаю, конфлікт закінчиться виведенням військ з Донбасу, а це станеться лише тоді, коли Путін покине пост президента.

На Варшавській конференції екс-президент Франції Франсуа Олланд сказав про те, що ми маємо зупиняти Росію та її агресію, а також думати про накладання ембарго на російські енергоносії. Маємо зробити так, щоб Путін перетворився на вигнанця, був повністю блокований лідерами всіх країн,
– зазначив голова Меджлісу.

Нагадаємо, 18 березня у Росії почалося голосування на виборах президента. Перші виборчі дільниці відкрилися на Далекому Сході.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 Володимир Путін Анексія Криму Україна – Росія Рефат Чубаров
Джерело: 24 Канал
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