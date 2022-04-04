Люди з Донеччини та Луганщини переїжджали саме сюди, – ОП про звірства росіян у Бучі та Ірпені
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Після 2014 року, коли Росія вирішила захистити російськомовне населення Донбасу, у міста Київщини переїхало багато людей з Донецької та Луганської областей для того, щоб будувати своє життя в Україні.
Таку інформацію повідомив заступник керівника Офісу Президента України у своєму телеграм-каналі.
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Кирило Тимошенко разом з Президентом України Володимиром Зеленський відвідав звільнені від окупантів міста на Київщині.
Важко підібрати слова, щоб передати той біль, який відчуваєш, перебуваючи там!
– написав Тимошенко.
За його словами, ці міста почали активно розвиватися після 2014 року, коли РФ вирішила захистити російськомовне населення Донбасу.
"Люди з Донецької та Луганської областей знайшли місце для життя саме тут", – зазначив заступник керівника ОП.
За його словами, зараз на Київщині сотні розстріляних мирних мешканців, спалені, зґвалтовані жінки, зв'язані та розстріляні діти, а також братські могили.
Масштаб звірства – ЗАШКАЛЮЄ,
– зазначив Кирило Тимошенко.
В Офісі Президента обіцяють відновити інфраструктуру міст Київської області якнайшвидше.
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