Люди ховались у підвалі, – Кім про жахливе бомбардування й руйнування школи на Миколаївщині
13 березня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кім
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про наслідки жахливого бомбардування школи на Миколаївщині. Зокрема відомо, що у підвалі приміщення ховались люди.
Відповідну інформацію Віталій Кім оприлюднив у вечірньому відео 13 березня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія веде проти України.
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Під час атаки на школу на Миколаївщині люди були в підвалі
Виродки бомбу з літака просто кинули на школу. Люди ховались у підвалі,
– заявив Кім.
Посадовець пояснив, що є загиблі, ще деяких людей витягують рятувальники. Віталій Кім розповів, що складається враження нібито спеціально гатили у школу.
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