Люди ховались у підвалі, – Кім про жахливе бомбардування й руйнування школи на Миколаївщині

13 березня 2022 , 20:03
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Джерело:

телеграм Віталія Кім

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про наслідки жахливого бомбардування школи на Миколаївщині. Зокрема відомо, що у підвалі приміщення ховались люди.

Відповідну інформацію Віталій Кім оприлюднив у вечірньому відео 13 березня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія веде проти України. 

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Під час атаки на школу на Миколаївщині люди були в підвалі 

Виродки бомбу з літака просто кинули на школу. Люди ховались у підвалі,
– заявив Кім.  

Посадовець пояснив, що є загиблі, ще деяких людей витягують рятувальники. Віталій Кім розповів, що складається враження нібито спеціально гатили у школу. 

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Автор: Діана Квасневська