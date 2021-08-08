Люди купалися прямо у дворі: Кирилівку та Залізний Порт сильно затопило – фото, відео

Курортну Кирилівку Запорізької області 7 серпня сильно затопило. Дощу випало стільки, що до пляжу можна було вже не йти – діти купалися прямо у дворі.

Що відомо про негоду у Кирилівці

Крім сильного дощу, у Кирилівці зафіксували шквальний вітер. Він сягав до 20 метрів на секунду.

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За даними ДСНС, вода потрапила до 3 приватних домоволодінь на Приморському бульварі. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали близько 600 кубометрів води. На ліквідацію наслідків стихії залучили 6 рятувальників та 3 мотопомпи.

На щастя, внаслідок негоди не постраждав.

Наслідки сильного дощу у Кирилівці / Фото ДСНС

У соцмережах місцеві мешканці поділилися відео з наслідками негоди. На кадрах видно хлопчика, який плаває на надувному крузі прямо посеред вулиці.

Хлопчик купається на крузі посеред вулиці у Кирилівці: відео

Відомо, що внаслідок негоди селище залишилося без світла. Туристи придумали для себе цікаву розвагу: автомобілі в'їжджали у величезну калюжу, а троє чоловіків-суддів ставили водіям бали й аплодували.

"Журі" просто підіймали вгору картоні таблички, на яких була зображена цифра. Відбувалося це все одразу неподалік моря.

Цікаві розваги у затопленій Кирилівці: відео

Погана погода спіткала також мешканців й туристів курортного Залізного Порту в Херсонській області. Після дощу центральна вулиця, що веде до пляжу, була затоплена, зливова каналізація не справлялася з потоком води. Людям доводилося йти по воді убрід або рятуватися на вузеньких тротуарах.