На ринках ажіотаж, люди втікають з міст, – правозахисники про ситуацію на окупованому Донбасі

Окупаційні адміністрації поширюють серед місцевого населення інформацію, що Україна готується до нападу. У результаті люди масово намагаються залишити міста, а на ринках почався справжній ажіотаж.

Правозахисники продовжують моніторити ситуацію в окупованій частині Донбасу.

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Що зараз відбувається на окупованій частині Донбасі

Окупанти ведуть інформаційну та роз'яснювальну роботу серед місцевого населення.

Людям кажуть, що велика концентрація військових на території так званих "республік" пов'язана начебто з майбутньою "військовою агресією" України на Донбасі. Таку інформацію поширювали під час зборів громадян в Макіївці, Антрациті та Лутугиному.

На продовольчих ринках ОРДЛО почався ажіотаж – люди масово скуповують сірники, сіль і крупи.

– люди масово скуповують сірники, сіль і крупи. На КПП "Ізварине" та "Маринівка", починаючи 9 квітня і по 11, були величезні черги на виїзд з окупованих територій.

За словами деяких жителів, вони виїжджають, аби пересидіти чергову кризу. Водночас в Алчевську та Луганську з'явився попит на оренду квартир, квартиронаймачами виступають люди з російським акцентом.

Російські війська біля кордону України: яка ситуація насправді

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордонів України. Згодом у мережі з'явилося багато фото- та відеодоказів російської техніки або максимально близько до території України, або ж на окупованих землях.

Росіяни кажуть, що проводять військові навчання та перевірку бойової готовності. Однак у Кремлі періодично звучать заяви, що ситуація на Сході України є "небезпечною для Росії", тому там начебто потрібно захищати російськомовне населення.

Міжнародна спільнота заявляє про підтримку України та готовність за потреби допомогти.

Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу