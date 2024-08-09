Люди під завалами, – Зеленський показав наслідки удару по ТЦ у Костянтинівці
Джерело:Володимир Зеленський
Російські загарбники 9 серпня завдали цинічного удару по супермаркету в Костянтинівці. Володимир Зеленський відреагував на дії окупантів.
Президент України показав страшні наслідки удару ворога по ТЦ у Костянтинівці. Також він повідомив, що люди перебувають під завалами, триває рятувальна операція.
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Зеленський показав моторошні кадри наслідків удару ворога по ТЦ у Костянтинівці
Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами,
– ідеться у повідомленні.
За словами президента, наразі триває рятувальна операція, і "буде зроблено все, щоб врятувати людей".
Зеленський зазначив, що станом на 13:16 відомо про 4 чотирьох загиблих. Він висловив співчуття рідним та близьким.
Також президент додав, що щонайменше 24 людини поранено.
"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", – резюмував лідер України.
Наслідки удару Росії по ТЦ у Костянтинівці: дивіться відео
У виданні "Радіо Свобода" також показали наслідки удару Росії по супермаркету та пошті.
Станом на 13:41 вже відомо мінімум про 8 загиблих та понад два десятки поранених, повідомляє кореспондент Донбас Реалії, який перебуває на місці.
Наслідки удару росіян по супермаркету у Костянтинівці: дивіться відео