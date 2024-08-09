Люди під завалами, – Зеленський показав наслідки удару по ТЦ у Костянтинівці

Російські загарбники 9 серпня завдали цинічного удару по супермаркету в Костянтинівці. Володимир Зеленський відреагував на дії окупантів.

Президент України показав страшні наслідки удару ворога по ТЦ у Костянтинівці. Також він повідомив, що люди перебувають під завалами, триває рятувальна операція.

Дивіться також Ухваліть єдине правильне, – після обстрілу Костянтинівки влада звернулася до місцевих

Зеленський показав моторошні кадри наслідків удару ворога по ТЦ у Костянтинівці

Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами,

– ідеться у повідомленні.

За словами президента, наразі триває рятувальна операція, і "буде зроблено все, щоб врятувати людей".

Зеленський зазначив, що станом на 13:16 відомо про 4 чотирьох загиблих. Він висловив співчуття рідним та близьким.

Також президент додав, що щонайменше 24 людини поранено.

"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", – резюмував лідер України.

Наслідки удару Росії по ТЦ у Костянтинівці: дивіться відео

У виданні "Радіо Свобода" також показали наслідки удару Росії по супермаркету та пошті.

Станом на 13:41 вже відомо мінімум про 8 загиблих та понад два десятки поранених, повідомляє кореспондент Донбас Реалії, який перебуває на місці.

Наслідки удару росіян по супермаркету у Костянтинівці: дивіться відео