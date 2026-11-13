Зеленський розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом у Білій Церкві та Броварах

Володимир Зеленський провів жорстку розмову з урядовцями через ситуацію з електропостачанням у регіонах України. Особливе обурення президента викликало те, що в Білій Церкві та Броварах люди по кілька діб залишалися без світла, хоча звіти з місць не відображали реального стану справ.

Про це глава держави розповів під час свого вечірнього звернення.

Зеленський жорстко звернувся до урядовців

Зеленський повідомив про жорстку розмову з урядовцями під час селекторної наради. Причиною стала ситуація з електропостачанням у низці українських міст, зокрема в Білій Церкві та Броварах.

За словами глави держави, там люди залишалися без електрики не просто кілька годин, а по кілька діб. Водночас звіти відповідальних на місцях не відповідали реальному стану справ.

Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах – коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати,

– заявив президент.

Під час селектора також заслухали звіти щодо ситуації в Конотопі та Шостці. Зеленський висловив сподівання, що жителі цих міст отримають необхідну допомогу.

Водночас президент подякував енергетикам, ремонтним бригадам і рятувальникам ДСНС, які відновлюють електропостачання навіть під російськими обстрілами.

Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що відновлювальні роботи в окремих містах просуваються надто повільно. Крім того, він звернув увагу на недостовірну інформацію, яку керівництво держави отримувало з місць.

Президент доручив Міністерству енергетики разом із Мінцифри та Міністерством розвитку громад підготувати додаткові інструменти взаємодії з містами й громадами, щоб прискорити відновлення пошкоджених об'єктів.