Люди покидають свої будинки: у США через повені оголосили надзвичайний стан

В американському штаті Вашингтон через сильні повені сотням людей довелося покинути свої будинки. Місцева влада оголосила там надзвичайний стан.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі ухвалив відповідне рішення через сильний вітер та дощі, які вирували впродовж кількох днів. У результаті стихія спричинила великі повені у деяких частинах штату.

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Також негода призвела до закриття автомагістралей, відключення електроенергії та переміщення сотень людей у безпечні місця. В одному з районів впродовж останніх 48 годин випало приблизно 10 сантиметрів опадів.

Як повідомили у Департаменті транспорту штату, у регіоні через вогкість сталися зсуви. Багатьом місцевим жителям рекомендували евакуюватися через ймовірні розливи річок.

Евакуація – найкращий варіант для людей, щоб захистити себе в разі сильної повені,

– мовиться у повідомленні.

У штаті Вашингтон через складні погодні умови понад 97 000 споживачів залишилися без електропостачання.

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