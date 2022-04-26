Люди з Придністров'я масово виїжджають на підконтрольну Молдові територію

У невизнаному регіоні Молдови Придністров'я сталася серія вибухів. Після таких повідомлень з'явились черги з автівок, щоб виїхати на територію, яку контролює Молдова.

У мережі поширюють відповідні фото "заторів". Вони для цього регіону є незвичними, бо раніше таке траплялось рідко.

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Що каже "влада" Придністров'я

Пропаганда невизнаної республіки називає причину черг у тому, що люди повертаються додому після свят.

Невизнана влада Придністров'я заявила, що авто просто вирішили детальніше перевіряти.

Підконтрольний їй місцевий канал підтримав лінію й сказав, що люди їдуть після Великодня додому.

Черги на виїзд з Придністров'я: дивіться відео

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