Люди з Придністров'я масово виїжджають на підконтрольну Молдові територію
26 квітня 2022 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:Європейська правда
У невизнаному регіоні Молдови Придністров'я сталася серія вибухів. Після таких повідомлень з'явились черги з автівок, щоб виїхати на територію, яку контролює Молдова.
У мережі поширюють відповідні фото "заторів". Вони для цього регіону є незвичними, бо раніше таке траплялось рідко.
До теми У Придністров'ї знову провокації: зруйновані антени центру, що транслював російське радіо
Що каже "влада" Придністров'я
Пропаганда невизнаної республіки називає причину черг у тому, що люди повертаються додому після свят.
Невизнана влада Придністров'я заявила, що авто просто вирішили детальніше перевіряти.
Підконтрольний їй місцевий канал підтримав лінію й сказав, що люди їдуть після Великодня додому.
Черги на виїзд з Придністров'я: дивіться відео
Цікава гіпотеза про ситуацію в Придністров'ї: дивіться відео