Люди з Придністров'я у паніці втікають углиб Молдови, – Братчук

Через можливі провокації у Придністров'ї виникла паніка. Люди бояться, що невдовзі російські окупанти прийдуть "визволяти" їх з ракетами.

У Придністров'ї є демонстрація певної активності. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

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Через можливі провокації Україна вже підсилила охорону державного кордону з невизнаним регіоном, а сили оборони зайняли відповідні позиції.

Паніка є на території Придністров'я. Місцеві мешканці тікають у сторону Молдови. Вони знають, що таке бути під російським чоботом, та що вони можуть отримати від російських "асвабадітєлєй",

– сказав Братчук.

Він зазначив, що не здивувався б навіть, якби люди їхали в сторону Одеси. Адже зараз молдовани кажуть, що Україні пощастило, бо в неї є гарант – Збройні Сили.

Однак таких людей потрібно було б додатково перевіряти, адже серед них можуть бути російські диверсанти.

У Молдови немає боєздатної армії

Після кількох провокацій у невизнаному Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії. Багато років військо не фінансували і воно залишилося без оснащення та техніки. Тому ефективно протидіями ворогу Молдова не зможе.

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