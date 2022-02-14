Люди старші 60 років вже можуть оплатити комуналку "ковідною тисячею"

З 14 лютого люди віком від 60 років можуть витрачати кошти "єПідтримки" на оплату комунальних послуг. Також збільшили термін, за який потрібно витратити гроші.

Про це повідомив у соцмережах віцепрем'єр, голова Мінцифри Михайло Федоров. Він також зазначив про зміни, внесені у державну програму.

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Гроші можна витрачати протягом 9 місяців

Термін, коли ви можете витратити 1 000 гривень, теж збільшився. Уже не 4 місяці, а 9,

– наголосив Федоров.

Зазначимо, що люди старші за 60 років, на відміну від молодших вакцинованих українців, можуть за 1000 гривень придбати ліки. Також нещодавно уряд дещо розширив державну програму. Отож розраховуватись за медикаменти можуть також інваліди I та ІІ груп.

Тисячею з "єПідтримки" можуть розраховуватись підлітки

З 7 лютого тисячею за вакцинацію можуть розраховуватись і підлітки віком від 14 до 18 років. Аби оформити виплату, молодим людям потрібно мати зелений сертифікат вакцинації та відкрити рахунок у банку.

Прем'єр Денис Шмигаль дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

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Куди можна витратити гроші з "єПідтримки":

У сфері культури та освіти (для здобуття дошкільної, позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти).

У сфері фізичної культури й спорту.

Для здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом.

Для придбання книжок, друкованих ЗМІ, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських товарів.

Люди у віці від 60 років можуть купувати ліки в аптеках та платити за комунальні послуги.

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Текст публікації Михайла Федорова:

Відсьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів "єПідтримки". Термін, коли ви можете витратити 1 000 гривень, теж збільшився. Уже не 4 місяці, а 9!