Люди тікали хто-куди: у Канаді пожежа знищила ціле містечко

2 липня 2021 , 09:34
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Джерело:

CBC

Канадське містечко Літтон у Британській Колумбії згоріло вщент після масштабної пожежі. Ймовірно, вона стала наслідком аномальної спеки, яку фіксують вже кілька днів поспіль.

Людей евакуювали

У Літтоні проживає 250 людей. Однак місцева влада евакуювала близько тисячі людей з околиць. 

Важливо Аномальна спека в Канаді призвела до смерті майже 500 людей

Пожежа застала людей зненацька – вогонь поширився всього за 15 хвилин. Населення евакуйовували у різні місця за місто. Тому тепер місцеві мешканці розшукують своїх близьких. Інтернет-спільноти рясніють повідомленнями про пошук рідних, друзів та домашніх улюбленців.

Ми отримуємо дзвінки від людей, які шукають сім'ю, і це важко через перебої в електромережі та відключення опор для мобільних телефонів. Ми працюємо над цим. Одним із викликів зараз є те, що люди їхали у різні сторони,
– сказав чиновник Скотт Хілдебранд.

Наслідки руйнівної пожежі

Вогонь зруйнував майже усі будинки в місті, а також пошкодив прилеглу гідроелектростанцію. Місцева влада каже, що 90% Літтона – зруйновані.

Причину пожежі з'ясовують. За словами прем'єр-міністра Британської Колумбії Джона Хоргана, за останні 24 години в Британській Колумбії зареєстрували 62 нові пожежі.


Пожежа у Літтоні / Фото Едіт Лорінг Куханга

Температурий рекорд у Літтоні

З початку тижня 28 червня містечко тричі побило температурний рекорд. Зокрема там зафіксували +49,6 градуса.

Аномальна спека у Канаді: головне

  • 26 – 27 червня у регіоні зафіксували понад 40 змін температурних показників, а стовпчики термометрів підійнялися до +46 градусів. У наступні дні повітря продовжило прогріватися ще більше.
  • Через це в країні зріс попит на кондиціонери та охолоджувальні напої, а в містах запрацювали центри аварійного охолодження.
  • Кліматологи кажуть, що в Канаді стало спекотніше ніж в ОАЕ. Над материком утворився справжній тепловий купол.
  • Така спека призвела до лісових пожеж та загибелі майже 500 людей.
Автор: Софія Мінджоса