Люди тільки зробили ремонт: унаслідок прильоту по Луцьку спалахнув приватний будинок

Російські окупанти зранку 22 жовтня завдали ракетного удару по Луцьку. Від осколків смертоносного снаряда постраждав приватний житловий будинок.

Одна людина травмувалася

Відомо, що у будинку спалахнула пожежа. Її вже ліквідували рятувальники.

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На жаль, одна людина зазнала поранень. У якому стані постраждалий – невідомо.

Мер Луцька Ігор Поліщук розповів, що будинок постраждав від ударної хвилі та уламків ракет. На фото з місця події видно побиті вікна та знищений дах. Господарі тільки недавно закінчили ремонт, але росіяни вирішили знищити те, над чим старалися українці.

Люди тільки зробили ремонт. Ми допоможемо все відремонтувати й відновити в найкоротший термін,

– запевнив міський голова.

Наслідки обстрілу Луцька / Фото з телеграму Ігоря Поліщука

Що відомо про приліт в Луцьку

У Луцьку російська ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Це трапилося близько 9 години ранку під час масштабної повітряної тривоги. Місцеві мешканці повідомили про перебої зі світлом та зв'язком, а мер міста закликав їх зробити запас води.

Під також удар потрапили енергетичні об'єкти в Одеській, Кіровоградській та Рівненській областях. Звуки вибухів чули й мешканці Хмельниччини.

Зауважимо, нашим військовим вдалося збити 18 ворожих ракет. Росіяни запустили їх з Чорного моря та Ростовської області.

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