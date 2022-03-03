"Люди, ви неймовірні": українці зібрали 80 мільйонів гривень на армію через Дію

3 березня 2022 , 17:02
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

Через війну Росії проти України громадяни неабияк згуртувалися, аби допомогти армії захистити нашу державу. Зокрема, у додатку "Дія" українці вже зібрали для ЗСУ 80 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Варто зауважити, що допомога у криптовалюті також зросла.

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За словами міністра, світова криптоспільнота зібрала для України майже 55 мільйонів доларів.

Люди, ви неймовірні. Увесь світ бачить, які ми згуртовані й об'єднується навколо нас,
– зазначив Федоров. 

Усі офіційні реквізити рахунків для допомоги Збройним силам України, від фондів до криптогаманців, дізнайтесь за посиланням.

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Автор: Тетяна Кійовська