"Люди, ви неймовірні": українці зібрали 80 мільйонів гривень на армію через Дію
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Через війну Росії проти України громадяни неабияк згуртувалися, аби допомогти армії захистити нашу державу. Зокрема, у додатку "Дія" українці вже зібрали для ЗСУ 80 мільйонів гривень.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Варто зауважити, що допомога у криптовалюті також зросла.
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За словами міністра, світова криптоспільнота зібрала для України майже 55 мільйонів доларів.
Люди, ви неймовірні. Увесь світ бачить, які ми згуртовані й об'єднується навколо нас,
– зазначив Федоров.
Усі офіційні реквізити рахунків для допомоги Збройним силам України, від фондів до криптогаманців, дізнайтесь за посиланням.
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