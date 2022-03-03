"Люди, ви неймовірні": українці зібрали 80 мільйонів гривень на армію через Дію

Через війну Росії проти України громадяни неабияк згуртувалися, аби допомогти армії захистити нашу державу. Зокрема, у додатку "Дія" українці вже зібрали для ЗСУ 80 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Варто зауважити, що допомога у криптовалюті також зросла.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За словами міністра, світова криптоспільнота зібрала для України майже 55 мільйонів доларів.

Люди, ви неймовірні. Увесь світ бачить, які ми згуртовані й об'єднується навколо нас,

– зазначив Федоров.

Усі офіційні реквізити рахунків для допомоги Збройним силам України, від фондів до криптогаманців, дізнайтесь за посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!