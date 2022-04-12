Люди відійшли від шоку Краматорська, – Гайдай про безпечну евакуацію з Луганщини

12 квітня 2022 , 09:43
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Джерело:

Сергій Гайдай

Гайдай розповів, що місцеві вже відійшли від шоку Краматорська. Вони виїжджають більш масово, адже евакуацію організовують безпечно.

12 квітня жителі Луганщини теж можуть виїхати. Евакуація відбудеться з Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, Попасної і Гірської громади.

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Люди відійшли від шоку після подій у Краматорську, поспілкувались із рідними та знайомими, що виїхали у ці дні, і також вирішили евакуюватися. Бо зрозуміли, що це безпечно. Набагато страшніше залишатися та згоріти уві сні від російського снаряда,
– пише Гайдай.

Місця зборів для евакуації:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вулиця Первомайська, 42;
  • Гірське: вулиця Гагаріна, 13а;
  • Нижнє: вулиця Паркова, 13;
  • Рубіжне: вулиця Чехова, 11.

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Автор: Марта Кушка