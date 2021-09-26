Люди вийшли на мітинги проти COVID-паспортів у Нідерландах

Протестувальники зібралися в суботу, 25 вересня, на вулицях кількох міст Нідерландів. Люди невдоволені тим, що з цього дня у країні почали діяти так звані "коронавірусні пропуски".

Ці документи стали обовязковими для доступу до барів, ресторанів, театрів тощо. У них повинен бути QR-код, який доводить вакцинацію або наявність негативного тесту.

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Нова вимога показати пропуск (у якому вказано про вакцинацію проти коронавірусу або про негативний тест на нього) для доступу до барів, ресторанів тощо викликала у частини населення Нідерландів невдоволення.

Люди вийшли на мітинг 25 вересня (у день започаткування змін). Утім, як зауважили журналісти, протестувальників навряд чи було більше тисячі на наймасовішому мітингу.

До слова, у Нідерландах деякі антикоронавірусні заходи навіть послабили, як зазначили у Dutch News: наприклад, носіння масок стало обовязковим тільки в транспорті, а у школах це скасували.

більшість голландців, як свідчать опитування громадської думки, підтримують запровадження COVID-паспортів. З іншого боку, приблизно половина власників закладів харчування кажуть, що принципово не будуть просити у клієнтів докази вакцинації.

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