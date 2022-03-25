Люди знову відчули "русский мир": окупанти обстріляли "Градами" місто Золоте на Луганщині

Зранку 25 березня російські військові знову показали "русский мир" жителям міста Золотого на Харківщині. Ворог відкрив вогонь "Градами", кількість жертв поки невідома.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він наголосив, що кількість жертв і руйнувань уточнюється.

Окрім того, за словами Гайдая, протягом доби в області тривають запеклі бої на Луганщині – Збройні Сили України намагаються витіснити окупантів з Попасної та Рубіжного, де вони закріпилися на околицях. У той же час продовжується обстріл житлового сектору.

До слова, російські найманці продовжують обстрілювати Луганщину. Внаслідок атак цієї ночі в області загинуло кілька людей.

На лінії фронту найактивніше окупанти атакували Кремінну, Новодружеськ, Лисичанськ, Попасну, Сєвєродонецьк, а також Рубіжне.

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