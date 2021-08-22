Людина-оркестр з Прикарпаття: унікальний майстер розповів про життя задля музики

Михайло Тафійчук – музикант та майстер з Гуцульщини, який все життя власноруч робить українські музичні інструменти: сопілки, скрипки, ліри, дуди, цимбали, трембіти. Крім того, чоловік ще й віртуозно грає на них.

Сьогодні інструменти визнаного у всьому світі майстра-самоука замовляють музиканти зі всієї України та з-за кордону. Історію народного майстра розповів Ukraїner.

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Унікальний майстер поділився своєю історією

Михайло Тафійчук мешкає у карпатському селі Буковець, де ковалює та майструє духові та струнні музичні інструменти. Першу сопілку майстер зробив з вербової кори, скрученої в трубку, але її вистачило лише на кілька днів. Наступні чоловік виготовляв уже з бузини. Як став ковалем – навчився вирізати для сопілок свердла, що їх використовують для вичищення середини сопілки.

За його словами, сопілку можна зробити з будь-якої деревини, і це – найпростіший інструмент, на якому хоч якось, але вміли грати раніше всі хлопці. Разом із сопілкою почесне місце у житті Михайла Тафійчука займає скрипка. Це 2 інструменти, на яких майстер найбільше грав на своєму віку.

Треба все любити. Хоче людина навчитися грати – треба любити. Якщо ви це любите, ви це обожнюєте – тоді і хочете, і мусите робити. Я знаю по собі,

– розповів Михайло Тафійчук.

У 24 роки він виготовив свої перші цимбали. Робити дуди навчився у 25, коли придбав дуду в майстра Івана Михайлюка з Верхнього Ясенова. Від нього ж і перейняв техніку виготовлення інструмента. Наразі Тафійчук єдиний в Україні майстер, який робить дуди.

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"Я пів року мучився, поки я зрозумів, як її будувати, і навчився грати. Зразу ніби п'янів від гри", – поділився спогадами майстер. Першу дуду він викинув до пічки, у вогонь. А от вже другу дуду вдалось продати.

Михайло Тафійчук – унікальний український музикант та майстер / Фото Аліни Кондратенко, Ukraїner

Скільки часу потребує виготовлення інструменту

Виготовити інструмент – важка робота, яка включає багато різних процесів. Треба вміти працювати з деревиною, металом, шкірою, і при цьому розумітися на технічних нюансах, знати, як досягти потрібного звучання. Просту сопілку можна зробити за 1 або 2 дні, а, наприклад, на цимбали піде не менше сорока днів. Окрім того, Михайло Тафійчук ще й власноруч оформлює свої вироби різьбою по дереву та інкрустацією.

Інструменти Михайла часто купують з інших країн, зокрема, зі Швеції та Бельгії. Сам чоловік теж кілька разів виступав за кордоном: якось його як майстра з дуд запросили у Німеччину на фестиваль, де він не лише грав, а й виробляв інструменти. Майстер зізнався, що запрошень було чимало, та він відмовлявся, адже не любить дорогу і улюблену роботу не хотів залишати.

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