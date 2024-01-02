У лютому мала святкувати 85: внаслідок атаки по Києву загинула викладачка НаУКМА

Російські окупанти 2 січня скоїли наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку. Ворог атакував Київ. На жаль, терористи вбили Людмилу Шевцову.

Шевцова була викладачкою НаУКМА – професоркою кафедри екології. За своє життя вона зробила вагомий внесок у розвиток української науки.

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Пресслужба Національного університету "Києво-Могилянська академія" повідомила, що Шевцова упродовж багатьох років працювала в Інституті гідробіології НАН України. Саме там вона отримала наукові ступені кандидата, а згодом – доктора біологічних наук. Мовиться про спеціальність "Гідробіологія".

Від 2014 року Шевцова працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА. Також була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

2 лютого їй мало виповнитись 85 років. Спільнота Києво-Могилянської академії висловлює найглибші співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять,

– мовиться у повідомленні.

Про час та місце прощання повідомлять згодом.

Що відомо про атаку на Київ

Російські окупанти 2 січня скоїли наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку. Ворог підняв у небо 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом окупанти випустили з них ракети по Україні. Результат роботи ППО вражає. Віталій Кличко розповів, що у просторі Києва та області сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету. Серед них – був з десяток "Кинджалів".