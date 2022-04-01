"Людський фактор" знову карає окупантів у Бєлгороді

У російському Білгороді несподівано спалахнула і добре палає місцева нафтобаза.

Нагадаю, що кілька днів тому у Білгороді також несподівано вибухнули військові склади.

Невже знову "людський фактор" Після складу боєприпасів у Бєлгороді спалахнула нафтобаза

А хто ж це зробив?

І не треба розповідати, що це сталося внаслідок якогось авіаудару ЗС України. Це брехня!

Керівництво Росії давно заявило, що всю артилерію та авіацію України вже знищено.

Росія ще кілька тижні тому радісно прозвітувала про знищення української авіації / Скріншот

Паління – це шкода, а куріння в заборонених місцях є небезпечним для життя.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: