Окупанти і проблеми: жителям Керчі не радять варити їжу на воді з-під крана

Через потужну зливу 17 червня сильно затопило місто Керч, що в окупованому Росією Криму. Жителям міста не рекомендують використовувати воду з-під крану для приготування їжі.

Відповідну заяву зробили окупанти.Проросійський так званий мер міста Сергій Бороздін також зазначив, що вони посилили контроль за якістю води.

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У Керчі не радять вживати воду з-під крана

В окупованій Росією Керчі через негоду проросійська влада радить не пити водопровідну воду та використовувати її для приготування їжі. Там заявили, що:

водоочисні споруди запасають реагентами для очищення води;

посилили контроль за якістю води.

Також Бороздін заявив, що глава проросійської влади Криму Сергій Аксьонов поручив скерувати фахівців для обходів по домівках людей, щоб встановити збитки, які завдала негода.

Станом на 17 червня у Керчі за ніч випало майже дві місячні норми опадів. Через негоду людей евакуювали з підтоплених будинків та пересиляють на бази відпочинку та в готелі. Російські ЗМІ повідомляють , що евакуювали 125 людей, з них 28 дітей.

До речі, через зливу на всій території окупованого Криму влада ввела надзвичайний стан.

У місті затопило понад 200 будинків, в центрі міста немає світла, річка Мелек-Чесме вийшла з берегів.

Коротко про негоду в Керчі

Потужна злива почалась в Керчі ввечері 16 червня.

Злива тривала всю ніч проти 17 червня. За цей час вулиці міста перетворилися на канали, сильно затопило місто.

Найбільше постраждав центр. Він майже повністю відрізаний від залізничної станції "Аршинцеве".

До речі, окупанти також повідомили, що нічого не можуть зробити з затопленими вулицями.