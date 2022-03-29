Люксембург заморозив російські активи на 2,5 мільярда євро

Влада Люксембургу заморозила російські активи на суму 2,5 мільярда євро. Це відбулося у рамках санкцій Євросоюзу, запроваджених після нападу Росії на Україну.

Про це мовиться у повідомленні Міністерства фінансів Люксембургу.

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Міністерка фінансів країни Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу імплементації санкцій ЄС проти Росії.

Станом на сьогодні (29 березня – 24 канал) оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 мільярда євро,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що Люксембург у березні виділив Україні 250 мільйонів євро допомоги через війну, яку розв'язала Росія.

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