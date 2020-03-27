Люстрований прокурор Юлдашев, якого двічі звільняли, знову хоче повернутися

Люстрований прокурор міста Києва Сергій Юлдашев подав заяву до суду. Експрокурор просить, аби суд скасував два попередні накази про його звільнення.

Наразі вирішується питання щодо правових підстав розгляду такого позову, повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

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Хронологія призначень і звільнень Юлдашева:

25 червня 2014 року – Юлдашев став прокурором міста Києва;

24 березня 2015 року – прокурор звільнений за законом про люстрацію;

25 лютого 2020 року – після рішення суду поновлений на посаді столичного прокурора;

23 березня 2020 року – нова генпрокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про поновлення Юлдашева на посаді;

27 березня 2020 року – Сергій Юлдашев знову позивається до суду через своє звільнення.

Що відомо про Сергія Юлдашева?42-річний Юлдашев розпочав свою прокурорську кар'єру ще у далекому 2001 році з посади старшого слідчого прокуратури міста Алушти АР Крим. У Криму працював до 2005 року, поки не розпочав роботу в органах прокуратури Дніпропетровська і області.



Там пропрацював до 2013 року, коли став заступником прокурора Луганської області. У березні 2014 року став прокурором Деснянського району Києва, а вже через три місяці – усієї столиці.