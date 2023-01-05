У лютому може бути загострення: Данілов назвав передумови

Росія готується в лютому загострити ситуацію на фронті. Не це вказують деякі фактори. Зокрема, є велика ймовірність загальної мобілізації на території держави-агресорки.

Росії це й так не допоможе, але для України таки буде викликом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Росія планує чергову хвилю агресії на найближчі місяці, – нове звернення Зеленського

Лютий буде вирішальним для росіян

За словами Данілова, окупанти готуються до загострення. Лютий буде вирішальним для них, оскільки загарбникам важливі дати.

Данілов розповів, що соратник Медведчука Козак активізувався. Він проводить зустрічі з діячами з Європи, аби примусити Україну до підписання певних "мирних", як вони вважають, угод. Данілов пояснив, що це ніби "Мінськ-3". Звичайно, Україна на таке не піде.

Фактори, що свідчать про загрозу

Секретар РНБО зазначив, є багато маркерів, які дають привід вважати, що в лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання.

У другій половині лютого Мюнхенська безпекова конференція буде відбуватися, 23-24 лютого події в Нью-Йорку… Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення,

– сказав Данілов.

Проте Україна готується до будь-якого розвитку подій. Зокрема, кілька разів на тиждень відбувається засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Новий контрнаступ ЗСУ

Посадовець наголосив, що ЗСУ здійснюють наступ щодня. Він пояснив, що наступи бувають різні. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов говорив про великий наступ навесні, однак деталей наразі не розкривають. Данілов зазначив, що ворог цього не буде очікувати.

Крім того, секретар РНБО переконаний, потужна зброя буде в України. Мовиться не тільки про Patriot, а й про потужні танки та літаки.