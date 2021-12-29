У лютому – березні Росія та Білорусь планують спільні масштабні навчання

Президент Росії Володимир Путін 29 грудня заявив, що у лютому – березні відбудуться спільні російсько-білоруські навчання. У Мінську запевняють, що співпраця країн у військовій сфері продовжуватиметься.

Таку заяву Путін зробив під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляють російські ЗМІ.

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Політики проводять перемовини у Санкт-Петербурзі. Лукашенко звернувся до Путіна стосовно підтримки в оборонній сфері. Він запевнив, що військова співпраця країн продовжуватиметься.

Процес військових навчань зупиняти не можна… Це піде на користь білорусько-російським стосункам,

– сказав Лукашенко.

Насамкінець самопроголошений президент подякував кремлівському лідеру "за все", запевнивши, що Білорусь не залишиться в боргу.

Навчання планували біля кордонів України

Наприкінці листопада у Білорусі повідомляли, що планують спільні з Росією військові навчання поблизу України у 2022 році. Казали, що тренуватимуться прикривати південні кордони.

Білоруський міністр оборони Віктор Хренін запевняв, що Мінськ та Москва не планують надто масштабних навчань, але все ж проведуть разом низку тренувань щодо прикриття південних кордонів країни.

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