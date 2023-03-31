Бояться не дожити до ранку: під Ростовом люди замерзають в 50-кілометровому заторі

Стихія вирішила сповна покарати росіян. Так, через сильний снігопад 50-кілометрова пробка утворилася на трасі М4 "Дон". У крижаному полоні опинилися тисячі росіян.

Станом на 19:00 30 березня губернатор Ростовської області розповів про залучення 36 одиниць великої техніки. Їх мали використати для усунення наслідків негоди. Але наступні повідомлення росЗМІ не надто обнадійливі, передає 24 Канал.

Читайте також Стовп полум'я видно на десятки кілометрів: в Росії вибух та пожежа на газопроводі

Як у фільмах-катастрофах

Причиною 50-кілометрової пробки стала сильна хуртовина. Через неї у крижаний полон потрапили люди у районі міста Каменська-Шахтинського. Тим, чиї машини застрягли неподалік заправок, пощастило більше. Вони змогли вирушити туди, щоб відігрітися.

Очевидці ввечері розповідали, що на АЗС закінчується вода та їжа, адже їх розкуповують миттєво. Також закінчується паливо в автівках людей. Воно й не дивно, адже все пішло на обігрів транспортних засобів.

Моторошна хуртовина накрила Ростовську область: дивіться відео

Щоб бодай якось зменшити затор, рятувальники почали різати огородження. Для цього використали 5 одиниць техніки. Це дозволило піти на розворот тих автівок, які застрягли в заметі.

Рятувальники розпилюють огородження: дивіться відео

Пізніше стало відомо, що на місці події вже працює 105 одиниць техніки та 166 осіб. Крім того, організовані пункти обігріву для тих, хто потрапив у сніговий полон.

Бояться не дожити до ранку

ЗМІ пишуть: "Тисячі людей на трасі М4 "Дон" чекають порятунку вже 14 годин: їх чекає дуже важка ніч".

Ми стоїмо з 14 години абсолютно без руху. У нас у машині дитина та собака, вода закінчується, їжі немає. Бензин закінчується, з 14 години тільки чуємо, що служби працюють, але за фактом абсолютна тиша вже майже 10 годин. Поблизу немає магазинів, немає заправки, та що говорити, навіть з машини вийти нереально, оскільки моторошна хуртовина,

– розповіли очевидці.

Оскільки автівки миттєво замерзають без палива, декому доводилося покидати транспортні засоби у спробах вижити. Люди долали кілометри, несучи на собі дітей. До пунктів обігріву вдавалося дійти не всім, адже вони розташовані надто далеко.

Щоб врятуватися, люди ходять поміж автомобілів: дивіться відео

Очевидці також зауважили, що не отримували сповіщення про ті самі пункти обігріву. Про них вони дізналися зі ЗМІ. І то ті, у кого ще залишився заряд на смартфонах, адже вони дуже швидко розряджаються на морозі.

У спробах врятуватися, люди діляться один з одним водою. Також самостійно намагаються допомогти тим, хто застряг в автівках поруч. Що ж стосується машин екстрених служб, то їх і в очі не бачили.

Завірюха на трасі не вщухає: дивіться відео

Попри обіцянки допомогти, представників екстрених служб на трасі не вистачає. Тож люди вимушені ходити поміж машин поблизу, щоб пошукати ліки для тих, кому стало зле.