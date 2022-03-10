Мабуть, Лавров має свій останній iPhone, – Кулеба потролив Лаврова

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся 10 березня з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Під час брифінгу опісля зустрічі Кулеба пожартував над опонентом.

У Кулеби запитали про конкретні кроки, які сторони готові робити після перемовин. Насамперед мовиться про гуманітарні коридори.

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"Під час зустрічі я зробив дуже просту пропозицію. Ми всі маємо з собою смартфони. У міністра Лаврова є його останній iPhone, але це вже інша історія. Я сказав, що я можу зателефонувати до президента, прем'єр-міністра, моєї команди і можу дати 100% гарантії, що вони будуть погодять роботу гуманітарних коридорів", – сказав Кулеба.

Брифінг Дмитра Кулеби: дивіться відео

Що вимагав Кулеба

Очільник МЗС України зазначив, що готовий і надалі вести перемовини з Росією, але тільки якщо вона буде готовою до серйозної предметної розмови, а не повторення широко розповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну.

Серед вимог Кулеби є припинення вогню, звільнення українських територій, розв'язання усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

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