"Зробимо Європу знову великою": ультраправі з Орбаном і Ле Пен зібрали саміт "патріотів"

Лідери ультраправих партій Європарламенту зібрали масштабну зустріч у Мадриді. Саміт "патріотів" відбувся під гаслом "Зробимо Європу знову великою".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У Мадриді ультраправі політики зібрали масштабну зустріч

Лідери ультраправих партій третього за величиною блоку Європарламенту "Патріоти за Європу" 8 лютого провели масштабну зустріч у Мадриді. Так званий "саміт патріотів" пройшов під гаслом "Зробимо Європу знову великою".

Довідка. Блок "Патріоти за Європу" був сформований після європейських виборів у травні 2024 року. До нього входять 86 євродепутатів із 14 країн, що представляють разом 19 мільйонів голосів. Мадрид було обрано місцем проведення їхнього першого офіційного саміту, щоб президент "Патріотів" Сантьяго Абаскаль, який очолює іспанську партію Vox, міг прийняти його.

У заході взяли участь:

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан,

віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні,

неформальна лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен,

лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс.

Варто наголосити, що це гасло перегукуються з передвиборчим гаслом Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Так, на початку зустрічі ультраправі політики привітали Дональда Трампа з приходом до влади у США.

Торнадо Трампа змінило світ лише за кілька тижнів... Учора ми були єретиками, сьогодні ми – мейнстрім,

– сказав Орбан під час своєї промови перед приблизно двома тисячами прихильників ультраправих.

Як повідомили у ЗМІ, усі політики під час своїх промов виступали проти імміграції, а також закликали до нової "Реконкісти". Це відсилка до середньовічного завоювання християнськими королівствами контрольованих мусульманами частин Піренейського півострова.

Розпочав зустріч у Мадриді колишній міністр фінансів Естонії Мартін Хельме після відеозвернення лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо. Відомо, що промову Хельме, який критикував "лівих", перервала топлес-активістка феміністської групи Femen, яка скандувала іспанською мовою "Ні кроку назад проти фашизму", після чого її вигнали.

Серед іншого на зустрічі також обговорили вокізм (термін, який дехто використовує принизливо для опису лівих політичних поглядів на расу, стать і сексуальність), неурядові організації з порятунку мігрантів, а також з насмішками лунали імена Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністра Іспанії Пердо Санчеса.

Водночас відомо, що деякі з найвпливовіших партій ЄС відмовилися брати участь у цій зустрічі. Мовиться про партію прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні "Брати Італії", а також німецьку "Альтернатива для Німеччини" та польську "Право і справедливість".

Раніше у ЗМІ стверджувала, що Соціалістична партія, яка є керівною в Іспанії, буцімто назвала зустріч політиків у Мадриді "шабашем ультрас". Однак згодом це у партії спростували.