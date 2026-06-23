Москва ляже в Криму: "Мадяр" перерахував результати запальної ночі на півострові

Крим уже протягом днів перебуває під ударами українських військових. Сили оборони атакують важливі ворожі об'єкти та логістичні шляхи. Це не може не повпливати на загальний військовий потенціал росіян.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підбив підсумки ударів по півострову вночі 23 червня.

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По чому поцілили в Криму?

Птахи СБС відпрацювали по понад 60 ворожих цілях в оперативній глибині. Під ударом опинилися:

глибинні розвід-ударні безпілотники "Оріон" – 3 одиниці, носії керованих авіабомб та малорозмірних крилатих ракет;

нафторезервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ;

ЗРГК "Панцирь-С1";

Пускова установка С-300;

РЛС "Небо-У";

Зенітна установка ЗУ-23-3;

Електропідстанція ПС 330/110 кВ "Західно-Кримська";

Навчальний полігон пілотів БпЛА на Донеччині;

Газорозподільча станція "Сімферополь";

Цистерна з ПММ;

Логістичний транспорт ворога;

Логістичний транспорт ворога, АР Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області.

Сили безпілотних систем уразили низку ворожих об'єктів: дивіться відео зі сторінки "Мадяра"

До речі, долітало 23 червня і по території Росії. Зокрема, в Олексіївці Бєлгородської області під удар потрапила будівля крейдяного заводу.

А раніше українські військові завдали ударів по центру космічного зв'язку в Московській області та порту "Кавказ". У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження: після атаки в районі об'єкта "Дубна" спостерігалося задимлення, а також пошкоджено інфраструктуру порту "Кавказ" і два автомобільні пороми.