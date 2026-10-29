"Якщо хочуть знищити ООН": Мадяр жорстко виступив проти призначення Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 29 жовтня назвав неправильним імовірне призначення ексочільника уряду Віктора Орбана генсеком ООН. Політик переконаний, що такий крок призведе лише до ліквідації міжнародної організації.

Свою позицію очільник угорського уряду озвучив під час перших чесько-угорських міжурядових консультацій у Празі, куди прибув разом із вісьмома міністрами. Спільну зустріч політик провів із чеським колегою Андреєм Бабішем.

Як Мадяр висловився про можливе призначення Орбана?

Петер Мадяр зауважив, що міжнародні структури мають суттєві недоліки та діють надто повільно, проте це не привід руйнувати їх.

Але я вважаю, що ніхто не ставить за мету ліквідувати ці організації. Якщо ж хтось хоче ліквідувати, знищити, наприклад, ООН – нехай призначать Орбана,

– заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Звинувачення у корупції та арешти посадовців

Глава уряду Угорщини наголосив, що не розглядає Організацію Об'єднаних Націй як злочинну чи мафіозну структуру. Водночас він прямо вказав на численні кримінальні справи проти членів колишнього угорського кабінету міністрів, частину з яких взяли під варту.

Вони розікрали гроші в нас, зробили з Угорщини країну з найвищим рівнем корупції. І я вважаю, що було б недоречно, якби він очолив ООН. Хіба що вони саме таку людину й хотіли б туди поставити,

– додав Петер Мадяр.

За підсумками переговорів у Празі сторони домовилися організувати другий раунд чесько-угорських міжурядових консультацій, які мають відбутися в Будапешті навесні наступного року.

Лобіювання кандидатури колишнього прем'єра

Як вже повідомлялося на нашому сайті, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість висунення Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН після завершення каденції Антоніу Гутерреша.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, подібну ініціативу готові підтримати також Росія та Китай, розраховуючи на лояльність політика в Раді Безпеки ООН.