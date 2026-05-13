Мадяр вперше засудив російську атаку: як відреагував Зеленський

Окупанти 13 травня цинічно атакували Україну безпілотниками. Президент Зеленський відреагував на засудження російських ударів від Угорщини.

Як Зеленський відреагував на заяву Мадяра?

Президент Зеленський заявив, що реакція прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на російську атаку 13 травня є важливим сигналом.

За словами глави держави, Москва вкотре продемонструвала усім справжню небезпеку не лише для України, а й для країн Європи.

Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни,

– заявив Зеленський.

Також український лідер подякував Угорщині за небайдужість та сильну позицію.

До уваги! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що мета атаки противника 13 травня – це завдати ударів по критичній інфраструктурі України. Він попередив, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що кількість дронів, яку використовують окупанти, тільки збільшується, а вночі, ймовірно, буде нова комбінована атака із застосуванням ракет.

Що відомо про ворожу атаку 13 травня?

Росія атакувала об'єкти Нафтогазу в кількох регіонах України – є пошкодження, розпочалася пожежа. Відновлення пошкодженої 13 травня інфраструктури розпочнуть, коли це дозволить безпекова ситуація.

Окупанти завдали масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в кількох областях України, пошкоджено енергетичні об'єкти, мости та локомотиви. У результаті обстрілів у Здолбунові загинули дві людини, є і поранені.

Російські війська атакували Львівщину безпілотниками, під ударом були об'єкти енергетики та промисловості. Внаслідок атаки понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, а один житловий будинок був пошкоджений.