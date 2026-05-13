Мадяр вперше засудив російську атаку: як відреагував Зеленський
- Президент Зеленський назвав реакцію прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на російську атаку 13 травня важливим сигналом.
- Зеленський подякував Угорщині за небайдужість та сильну позицію.
Окупанти 13 травня цинічно атакували Україну безпілотниками. Президент Зеленський відреагував на засудження російських ударів від Угорщини.
Як Зеленський відреагував на заяву Мадяра?
Президент Зеленський заявив, що реакція прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на російську атаку 13 травня є важливим сигналом.
За словами глави держави, Москва вкотре продемонструвала усім справжню небезпеку не лише для України, а й для країн Європи.
Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни,
– заявив Зеленський.
Також український лідер подякував Угорщині за небайдужість та сильну позицію.
До уваги! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що мета атаки противника 13 травня – це завдати ударів по критичній інфраструктурі України. Він попередив, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що кількість дронів, яку використовують окупанти, тільки збільшується, а вночі, ймовірно, буде нова комбінована атака із застосуванням ракет.
Що відомо про ворожу атаку 13 травня?
Росія атакувала об'єкти Нафтогазу в кількох регіонах України – є пошкодження, розпочалася пожежа. Відновлення пошкодженої 13 травня інфраструктури розпочнуть, коли це дозволить безпекова ситуація.
Окупанти завдали масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в кількох областях України, пошкоджено енергетичні об'єкти, мости та локомотиви. У результаті обстрілів у Здолбунові загинули дві людини, є і поранені.
Російські війська атакували Львівщину безпілотниками, під ударом були об'єкти енергетики та промисловості. Внаслідок атаки понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, а один житловий будинок був пошкоджений.