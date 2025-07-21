4 розрахунки наших пілотів за 15 хвилин перетворили б базу НАТО у Перл-Гарбор, – "Мадяр"

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що українські дрони на сьогодні є найкращими у світі. "Мадяр" наголосив, що чотири наші бойові групи безпілотників можуть перетворити базу НАТО на Перл-Гарбор за 15 хвилин.

Про це Роберт Бровді заявив під час виступу на навчаннях LANDEURO 2025 у Вісбадені, повідомляє 24 Канал.

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Що "Мадяр" заявив про українські дрони?

Командувач СБС зауважив, що у світі не існує такого танка, який не зупиняється від ураження дроном вартістю всього 300 – 400 доларів.

Готовий прийняти будь-якого розміру парі, що який би не був танк захищений, він буде зупинений дроном, зробленими з українських компонентів. І тому я стверджую, що українські дрони на сьогодні найкращі у світі,

– підкреслив Роберт Бровді.

Також розповів, що рік тому побував на військовій базі одного з членів НАТО в Європі. Бровді показали організований військовий об'єкт з великою кількістю техніки й запитали, що про це думає.

Моя відповідь їх не дуже потішила. Не підходячи ближче, ніж на 10 кілометрів до того місця, 4 розрахунки українських пілотів за 15 хвилин перетворили б це місце у Перл-Гарбор,

– заявив командувач Сил безпілотних систем.

Роберт Бровді наголосив, що каже це не для того, щоб когось налякати, а про те, що ці технології на стільки доступні й дешеві, що якщо вони потраплять у руки терористів, то "тих 100 терористів можуть перевернути устрій будь-якої країни".

Тому наша з вами спільна боротьба, з партнерами, сьогодні в наших спільних інтересах. Наша – ціною життів, а ваша – ціною здобуття вашого досвіду, який ми передамо тим притомним країнам світу, котрі за добро й підтримують Україну,

– підкреслив "Мадяр".

Командувач СБС наголосив, що доктрини безпеки країн Північноатлантичного альянсу вимагають перегляду.