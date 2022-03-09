МАГАТЕ не бачить критичних порушень безпеки на Чорнобильській АЕС

Міжнародна агенція з атомної енергії заявила, що не бачить критичних порушень безпеки на атомній електростанції в Чорнобилі. Так агенція відповіла на повідомлення України про знеструмлення АЕС.

Через дії російських терористів Чорнобильську АЕС зранку 9 березня повністю знеструмило. У зв'язку з постійними обстрілами ремонтні роботи провести не можуть.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти із закликом вимагати від Кремля негайного припинення вогню. Адже через знеструмлення АЕС може трапитися витік радіації.

Україна повідомила МАГАТЕ про втрату електроенергії на Чорнобильській АЕС. Рафаель Гроссі каже, що розробка порушує ключовий принцип безпеки щодо забезпечення безперебійного електропостачання. У цьому випадку МАГАТЕ не бачить критичного впливу на безпеку,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, окупанти захопили АЕС ще 24 лютого. Тепер там немає енергоживлення, яке необхідне для охолодження відпрацьованого ядерного палива. Тому може трапитися витік радіації. Тоді небезпечні речовини поширяться на решту території України, а також на Росію, Білорусь та Європу.

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До теми дивіться відео про реакцію МАГАТЕ на обстріли Запорізької АЕС: