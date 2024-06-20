МАГАТЕ про наміри України щодо будівництва нових атомних блоків на ХАЕС: "Дуже своєчасні плани"
Джерело:Укрінформ
Міжнародне агентство з атомної енергії підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Дивіться також Рафаель Гроссі відзначив надзвичайну важливість розбудови атомної енергетики для України
Ми будемо це підтримувати. Це, знову ж таки, те, що я обговорював з міністром Галущенком і з директором "Енергоатому" паном Котіним. Ми перебуваємо в контакті щодо того, як Агентство може підтримати ці плани,
– зазначив генеральний директор МАГАТЕ.
Він вважає ці наміри України своєчасними.
Ми вважаємо, що це – дуже своєчасні плани. Тобто продовжуйте рухатися вперед, незалежно від того, як розвиватимуться події в Запоріжжі,
– сказав Рафаель Гроссі.
Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня ухвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.
Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.