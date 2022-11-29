МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України
29 листопада 2022 , 16:48Читать новость на русском
Джерело:Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі масованих російських обстрілів.
Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Зазначимо, що сьогодні, 29 листопада в Бухаресті на зустрічі дипломатів НАТО Гроссі зустрівся з очільником МЗС Дмитром Кулебою.
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Ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури,
– зазначив Гроссі.
МАГАТЕ від початку війни стежить за ситуацією на АЕС
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.
- У МАГАТЕ заявили, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає дедалі тривожнішою
- Також зазначимо, що наприкінці жовтня очільник МЗС Україні Дмитро Кулеба звертався до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти в Україні, які Москва брехливо описала як місця розробки "брудної бомби".
- Фахівці перевірили українські об'єкти та офіційно повідомили про відсутність загрози з української сторони.
- Натомість рада керуючих МАГАТЕ ухвалила уже третю резолюцію щодо того, що Росія повинна припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
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